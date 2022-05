LNG-markedet var langt svakere i første kvartal enn i fjerde kvartal i fjor. Flex LNG leverer likevel sterke tall takket være at store deler av flåten går på attraktive langtidskontrakter.

Da Flex LNG la frem tallene for fjerde kvartal i midten av februar hadde rederiet allerede booket 93 prosent av flåten på svært gode ratenivåer for 2022. Til tross for en relativt kraftig nedgang i spotinntjeningen så langt i 2002 endte resultatet i første kvartal likevel på meget solide 55,8 millioner dollar etter at LNG-rederiet omsatt for 74,6 millioner dollar. Resultatet i første kvartal ble dratt kraftig i været av en gevinst på derivater på hele 31,9 millioner dollar.

Skummet fløten

I 2021 leverte Flex LNG rederiet beste resultat noensinne. Kort tid før resultatfremleggelsen ble inntektsguidingen tatt opp fra 85 til 100 millioner dollar, mens Flex endte opp med å seile inn 115 millioner kroner, Resultatet endte på rekordhøye 69 millioner dollar.

Spotratene i LNG-markedet falt imidlertid kraftig på vei inn i 2022 og hovedårsaken var en regelrett eksplosjon i det europeiske gassmarkedet. Europa gikk inn i vinteren med svært lave gasslagre samtidig som rørledningeksporten fra Russland holdt seg veldig lav.

Lastene til Europa

Da sikkerhetssituasjonen i Ukraina tilspisset seg med potensielle negative implikasjoner for russisk gasseksport så gikk europeiske gasspriser fullstendig i taket med priser rett før jul på hele 60 dollar pr. million BTU, som tilsvarer en oljepris på 350 dollar fatet, sier Kalleklev.

De fleksible lastene fra USA gikk dermed til Europa i stedet for til Asia noe som medførte et betydelig fall i seilingsdistanser og følgelig mange ledig skip i markedet som dro ned spotratene.

Spotratene har holdt seg på relativt labre nivåer gjennom hele første kvartal, i hvert fall hvis man sammenligner med fjerde kvartal i fjor. I dag ligger ratene ifølge Clarksons Platou på rundt 76.000 dollar dagen for et moderne LNG-skip.

Flex LNG (Mill. dollar) 1 kv./22 1. kv./21 Driftsinntekter 74,6 81,3 Driftsresultat 38,4 47,8 Resultat før skatt 55,8 47,2 Resultat etter skatt 55,8 47,2



Saken oppdateres