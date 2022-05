Klaveness Combination Carriers fikk et resultat etter skatt på 7,3 millioner dollar i første kvartal, mot minus 2 millioner dollar på samme tid i fjor.

Fraktmarkedet var negativt påvirket av svakere inntjening både i produkttank- og tørrlastfarten i januar og første del av februar. Siden har imidlertid ratene snudd opp, noe som vil bidra til sterkere tall i andre kvartal.

– Vi rapporterer tilfredsstillende lønnsomhet i første kvartal til tross for en relativt svak start på året for både produkttank- og tørrbulkmarkedet. Begge markedene forbedret seg betraktelig i løpet av kvartalet, og med disse på historisk sterke nivåer er utsiktene for KCCs timecharterinntjening for andre kvartal de høyeste på over ti år, sier rederisjef Engebret Dahm.

Han tilføyer at dette støttes ytterligere av høye drivstoffpriser på grunn av rederiets energieffektivitet.

Den gjennomsnittlige timecharterinntjeningen pr. skip pr. dag i den første tremånederspåerioden av året endte på 21.577 dollar.

Styret har besluttet å betale et utbytte på 0,18 dollar pr. aksje, tilsammen 9,4 millioner dollar.