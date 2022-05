Euronav tapte 43 mill. dollar

Frontline ønsker å slå seg sammen med Euronav. Men det belgiske rederiet med base i Antwerpen klarer ikke å levere overskudd i dagens svake tankmarked.

Rederisjef Hugo De Stoop sier at krigen i Ukraina ført til en betydelig forskyvning i tankmarkedets fraktmønstre ettersom sanksjoner og selvsanksjonering fra aktørene har gitt vekst i antall tonnmil. Det gir gradvis høyere fraktrater.

I den første tremånedersperioden av året seilte Euronav-flåten inn 130,4 millioner dollar, opp fra 112,4 millioner dollar på samme tid i fjor.

Suezmax best

Resultatet ble noe bedre enn i første kvartal 2021, men tallene er fortsatt blodrøde, med et negativt driftsresultat på 19,1 millioner dollar, et før skatt-resultat på minus 43,3 og et nettoresultat på minus 43,4 millioner dollar.

Timecharterinntjeningen pr. VLCCer pr. dag endte på 13.750 dollar i spotmarkedet og på 48.300 dollar for de av skipene som er beskjeftiget på faste kontrakter.

De mellomstore suezmax råoljetankerne tjente bedre enn VLCC-flåten i spotmarkedet. Tallene viser at de seilte inn et daglig snitt på 15.500 dollar dagen. Suezmax-ene som gikk på lengre kontrakter dro inn 30.500 dollar pr. skip pr. dag.

Pr. torsdag er 43 prosent av spotkapasiteten for VLCC-ene sluttet ut til en gjennomsnittsrate på 14.000 dollar dagen. For suezmax-ene er 44 prosent av spotkapasiteten utleid til 19.700 dollar pr. skip pr. dag.

Fusjonsoppgjør

De Stoop er optimistisk med tanke på utsiktene og viser spesielt til at nybyggingsordreboken er lav og at det ikke er bestilt nye VLCC-ere på ni måneder.

– Dette forsterkes av faktorer som at amerikansk råoljeeksport nå er den høyeste på fire år og at overskuddstonnasje i nøkkelmarkeder som Midtøsten reduseres, sier Euronav-sjefen.

Om en uke står slaget om fusjonen med Frontline på generalforsamlingen i Antwerpen.



Selskapets største aksjonær, den belgiske shippingfamilien Saverys, har motsatt seg sammenslåingen med John Fredriksens børsnoterte tankrederi.

I begynnelsen av mai kjøpte Saverys og rederigruppen familien kontrollerer, Compagnie Maritime Belge - CMB - seg opp til 17,5 prosent av aksjene i Euronav. Fredriksen eier vel 12 prosent.

Styret i Euronav støtter sammenslåingen med Frontline og mener styremedlemmene CMB og Saverys har foreslått ikke er habile.



Onsdag sluttet Euronav-aksjen ned 1,68 prosent til 10,51 dollar på børsen i New York.