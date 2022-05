American Shipping Company fikk en normalisert EBITDA på 22 millioner dollar i første kvartal 2022, mot 21 millioner dollar samme periode året før.

Selskapet hadde et resultat før skatt på 11,5 millioner dollar i kvartalet (4,7). Driftsinntektene var 21,7 millioner dollar, mot 21,7 millioner dollar samme periode året før.

Styret i selskapet har besluttet et kvartalsutbytte på 0,12 dollar – 1,18 kroner – pr. aksje.



Selskapet skriver at de langsiktige fundamentale faktorene i Jones Act-tankmarkedet fortsatt er positive. Selskapet opplever videre at offshoretjenestemarkedet er i bedring og ser for tiden økt aktivitet.

«Utsiktene for offshoretjenestemarkedet har forbedret seg i løpet av 2021 og 2022 og aktiviteten i subsea-segmentet forventes å akselerere i 2023 på bakgrunn av økt feltutviklingsarbeid», skrives det.

– Vi er sikre på å sikre nye kontrakter for de tre fartøyene tilbakelevert til oss mot slutten av året. Vi er også veldig spente på oppkjøpet av offshore konstruksjonsfartøyet Normand Maximus, sammen med en ny langsiktig bareboat-kontrakt med et datterselskap av Solstad Offshore, sier Pål Lothe Magnussen, konsernsjef i American Shipping Company.

TDN Direkt