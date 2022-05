Containerrederiet MPC Container Ships kan vise til langt bedre resultater i første kvartal sammenlignet med fjoråret.

Driftsinntektene endte på 142,9 millioner dollar, kraftig opp fra 54,9 millioner dollar året før. Til sammenligning var inntektene på 142,5 millioner dollar i fjerde kvartal 2021.

Driftsresultatet hoppet til 119,3 millioner dollar i kvartalet, mot 9,1 millioner dollar i fjor. Det er likevel et stykke under fjerde kvartal i fjor da rederiet oppnådde et driftsresultat på 144,6 millioner dollar.

«Liner-skipene har igjen lagt frem en rekordhøy inntjening for de første månedene av 2022, og vi forventer at lønnsomheten i år vil til og med overgå rekordoverskuddet i 2021. Markedsutsiktene for 2022 er dermed fortsatt veldig positive,» heter det i rapporten.

MPC Container Ships 1. Kvartal (Mill. USD) 1. kv./22 1. kv./21 Driftsinntekter 142,9 54,9 Driftsresultat 119,3 9,1 Resultat før skatt 116,9 3,5 Resultat etter skatt 116,8 3,5

Høye nivåer

Til tross for en vente-og-se-tilnærming i markedet, er time charter-ratene stadig på svært høye nivåer, ifølge selskapet. Det samme gjelder for skipene i spotmarkedet.

– Containermarkedet fortsetter å være sterkt med lav tilgjengelighet av skip. På grunn av de rådende usikkerhetene tok ratene en liten pustepause i første kvartal, men er fortsatt på betydelige forhøyde nivåer, sier adm. direktør Constantin Baack.



– Charterperiodene er langvarige og de fleste slutningene er konkludert måneder i forveien. Flaskehalser og forstyrrelser i forsyningskjedene er fortsatt alvorlige og vil trolig fortsette i overskuelig fremtid. Vi forventer ikke at forsyningskjedene vil være tilbake til normalen i år.

MPC Container Ships har nå en omsetningsreserve og EBITDA-ordrereserve på henholdsvis 1,7 og 1,4 milliarder dollar. Selskapet vil fortsette sine kvartalsvise utbytter på 0,13 dollar pr. aksje. I tillegg vil det utbetales 0,03 dollar ekstra pr. aksje som følge av salg av skipet «Patricia».