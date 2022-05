John Fredriksens tørrlastrederi Golden Ocean Group betaler et kvartalsutbytte på 0,5 dollar pr. aksje for tremånedersperioden januar-mars.

Det skjer med grunnlag i høye rater, mye takket være capesize-kontrakter som ble inngått i fjor, og et sterkt panamax marked.

Aksjonærene får dermed nå en samlet utbetaling på nær 1 milliard kroner. Den kommer på toppen av et aksjeutbytte på ialt 2,5 dollar de fire foregående kvartalene.

Det sender overføringene til eierne med Fredriksen i spissen siden forsommeren i fjor opp i vel 5,5 milliarder kroner regnet etter dagens vekslingskurs.

Utbyttet er riktignok ned fra 0,90 dollar i den siste tremånedersperioden i fjor. Den var til gjengjeld tidenes beste kvartal for selskapet.

Utbyttet på 4,92 kroner betyr en direkteavkastning på 3,32 prosent basert på sluttkursen på aksjen på Oslo Børs onsdag. Hvis utbyttet holder seg på dette nivået resten av året blir direkteavkastningen på 13,28 prosent.

I første kvartal oppnådde rederiet et nettoresultat på 125,3 millioner dollar, tilsvarende 0,63 dollar pr. aksje. Det justerte EBITDA-resultatet endte på 149,4 millioner dollar.

Hadde kontrakter

Rederiets capesize- og panamax/ultramax-skip seilte inn timecharterrater på henholdsvis 24.778 og 23.693 dollar pr. skip pr. dag. Snittinntjeningen for capesize-carriere lå ifølge Baltic Dry Index i første kvartal cirka 10.000 dollar lavere.

Da han fremla tallene for fjerde kvartal i fjor i februar sa Golden Ocean-direktør Ulrik Uhrenfeldt Andersen dette om befraktningsstrategien:

«Ser vi inn i 2022, har vi en betydelig mengde faste, lønnsomme kontrakter for første kvartal. De vil beskytte utbyttekapasiteten vår og bygge en bro til det vi venter vil bli et mye mer attraktivt andre halvår».

Og tilføyde: «Til tross for svekkelsen i fraktratene, som vi hovedsakelig tilskriver sesongvariasjoner, tror vi utsiktene for 2022 og fremover er positive på grunn av en kombinasjon av jevn etterspørselsvekst og et lavt flåtetilbud».

Golden Ocean Group hadde dekket over 30 prosent av capesize-dagene i første kvartal til omkring 33.000 dollar allerede på slutten av fjoråret.

Lavere cash break-even

For inneværende tremånedersperiode er 79 prosent av capesize-kapasiteten utleid til en snittrate på 28.300 dollar dagen og 78 prosent av panamax-flåten sikret til 27.500 dollar pr. skip pr dag.

For tredje kvartal er 15 prosent av capesize-kapasiteten sikret 38.200 dollar dagen, mens 33 prosent av antall skipsdøgn for panamax-ene er utleid til 34.900 dollar dagen.

Rederiet har undertegnet en låneavtale på 275 millioner dollar som skal benyttes til å refinansiere 14 av de ialt 56 capesize-carrierne.

Den nye fasiliteten vil bedre cash-break-even raten for disse skipene med rundt 1.500 dollar pr. dag.





GOLDEN OCEAN GROUP (Mill USD) 1.kv./22 1.kv./21 Driftsinntekter 265,2

158,1 Driftsresultat 102,5 21,8 Resultat 125,3 23,6