EIER PENGEMASKIN: Det siste året har John Fredriksens børsnoterte tørrlastrederi Golden Ocean Group vært en pengemaskin. Nå posisjonerer han selskapet for at denne utviklingen skal kunne fortsette. En rekordlav ordrebok - det er svært få nye bulkcarriere i bestilling på verftene - vil trolig bidra til at markedet kan holde seg sterkt en god stund fremover. Foto: CF Wesenberg