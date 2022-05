Golden Ocean presenterte torsdag et sterkt førstekvartal. Styret i selskapet har besluttet et utbytte for kvartalet på 0,50 dollar pr. aksje, mot konsensus på 0,35 dollar pr. aksje.

Arctic Securities ble ifølge TDN Direkt positivt overrasket, spesielt hva gjelder utbyttebetalingen, som kom inn langt over konsensus.

«Golden Ocean har med dette utdelt utbytter for totalt 2,75 dollar pr. aksje de fire siste kvartalene», heter det fra analytikerne.

Meglerhuset er også ifølge nyhetsbyrået positive til at selskapet har dekket 78 prosent av Capesize-dagene og 77 prosent av Panamax-dagene til henholdsvis 28.300 og 27.500 dollar pr. dag.

«Det tyder på betydelig bedring sammenlignet med første kvartal, til tross for at capesize-ratene er noe svekket», skriver Arctic-analytikerne.



Nedgraderer

Clarksons Platou Securities nedgraderer ifølge en oppdatering Golden Ocean til en nøytralanbefaling, med et uendret kursmål på 15 dollar pr. aksje, tilsvarende rundt 150 kroner, skriver TDN Direkt.

Det John Fredriksen-kontrollerte tørrlastrederiet fikk et driftsresultat på 102 millioner dollar i første kvartal 2022, sammenlignet med Infront-konsensus på 87 millioner dollar.

Rederiet oppnådde et nettoresultat på 125,3 millioner dollar, tilsvarende 0,63 dollar pr. aksje. Det justerte EBITDA-resultatet endte på 149,4 millioner dollar.