Solid fra American Shipping Company

Kjell Inge Røkke-kontrollerte American Shipping Company fikk et normalisert EBITDA-resultat på 22,0 millioner dollar i første kvartal 2022, mot 21 millioner dollar samme periode året før.

Selskapet hadde et resultat før skatt på 11,5 millioner dollar i kvartalet, sammenlignet med 4,7 millioner dollar i første kvartal i fjor.

American Shipping Company skriver at de langsiktige fundamentale faktorene i Jones Act-tankmarkedet fortsatt er positive. Selskapet opplever videre at offshoretjenestemarkedet er i bedring og ser for tiden økt aktivitet.

– Vi er sikre på å sikre nye kontrakter for de tre fartøyene tilbakelevert til oss mot slutten av året, sier konsernsjef Pål Lothe Magnussen.