DNB Markets høyner kursmålet til 104 kroner pr. aksje, fra 96 kroner på gassrederiet BW LPG, og gjentar en kjøpsanbefaling på aksjen, skriver TDN Direkt.

Analytikerne i meglerhuset er positive til markedsutsiktene på kort sikt og har høynet estimatet for justert ebitda i 2022 med fem prosent.

«Vi mener kontantposisjonen mer enn støtter den nye utbyttepolitikken, og i vårt syn burde kontantene også finne sin vei tilbake til aksjonærene gjennom aksjetilbakekjøp», skriver analytikerne.

Kepler oppjusterer

Kepler Cheuvreux oppjusterer ifølge nyhetsbyrået sitt kursmål til 83 kroner, fra 69 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling på aksjen.

Meglerhuset har høynet estimatet for nettoresultat med 9-14 prosent for 2023-2024 som følge av lavere rentekostnader og avskrivninger, etter selskapet annonserte et tilbakekjøp av gjeld i andre kvartal og salg av to fartøy i første kvartal og ett i andre kvartal.

Pareto Securities opprettholder en kjøpsanbefaling og et kursmål på 97 kroner pr. aksje, og mener en NAV på 0,6 ganger med fortsatt eiendelssalg over meglerhusets anslåtte verdier er uberettiget, skriver TDN Direkt.

Kruttsterk balanse

Inntjeningen i LPG-markedet skjøt fart mot slutten av første kvartal etter en særdeles svak innledning på året.

BW LPG satt igjen med et overskudd på 58,5 millioner dollar i første kvartal, sammenlignet med 63 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor. Resultat etter skatt i første kvartal i fjor var på 71,5 millioner dollar.

– Vi er veldig godt fornøyd med kvartalet, sier adm. direktør Anders Onarheim i gassrederiet.