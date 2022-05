Meglerhus positive til MPC Container Ships

DNB Markets og Clarksons Platou Securities ser begge en god risk/reward for MPC Container Ships etter selskapets kvartalsrapport torsdag, ifølge oppdateringer fra meglerhusene.

Clarksons Platou Securities skriver i en oppdatering fredag at verdsettelsen av MPC Container Ships er for lav til å ignorere. Med dagens kurs på rundt 26,80 kroner prises selskapet lavere enn skrotverdien av skipene etter kontraktsutløp. Meglerhuset opprettholder kjøpsanbefalingen og kursmål på 40 kroner pr. aksje.

«Containerfraktratene har kommet noe ned fra den siste tidens toppnivå, men forblir høye til tross for makroøkonomisk usikkerhet og nedstengningene i Kina den siste tiden. Etter vårt syn gir markedet en for høy rabatt mot MPCCs kontraktsfestede ordrereserve, og vi anslår at aksjekursen kun reflekterer selskapets faste charteretterslep og skrotverdien av flåten», skriver DNB Markets.

DNB Markets har nedjustert sine EBITDA-estimater for selskapet med en prosent. Meglerhuset opprettholder kjøpsanbefalingen og kursmålet på 35 kroner pr. aksje.

TDN Direkt