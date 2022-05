Et datterselskap av Jinhui Shipping and Transportation har inngått en leieavtale for et panamax-skip fra THC International for en periode på syv år, fremgår det av en børsmelding fredag.

Skipet forventes levert mellom 11. juni 2022 og 30. juni 2022. Totalt er minimumsprisen under kontrakten på om lag 24,6 millioner dollar.

TDN Direkt