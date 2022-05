– Produkttankmarkedet i første kvartal 2022 fortsatte å være utfordrende som følge av begrensningene i forsyningskjedene og volatile oljepriser forårsaket av situasjonen i Ukraina, sier adm. direktør Mikael Skov i Hafnia.

Til tross for det utfordrende markedet klarte likevel produkttankrederiet å snu til pluss på bunnlinjen i første kvartal. Driftsinntekter på 267,3 millioner dollar var nok til å gi et resultat etter skatt på 21,3 millioner dollar i første kvartal.

Til sammenligning omsatte rederiet for 244,4 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor, med et resultat etter skatt på minus 7,9 millioner dollar.

– Vi er også fornøyde med å annonsere et utbytte på 0,021 dollar pr. aksje for første kvartal, fortsetter Skov.

Hafnia (Mill. USD) 1. kv./22 4. kv./21 Driftsinntekter 267,3 244,4 TCE-inntekter 163,4 112,6 EBITDA 87,5 47,1 Resultat etter skatt 21,3 −7,9

Positive utsikter

Driftsresultatet før- av og nedskrivninger (EBITDA) endte på 87,5 millioner dollar i første kvartal, mot 47 millioner dollar i foregående kvartal.

Ifølge estimater innhentet av Infront TDN Direkt blant tre meglerhus, var det på forhånd ventet en EBITDA på 87 millioner dollar.

Utsiktene for resten av året lener seg mot det positive, ifølge rederiet, men minner om at oljekartellet Opec sliter med å møte produksjonskvotene, strenge kinesiske coronaregler og risiko for lavere oljeetterspørsel på grunn av skyhøy inflasjon.

«Rekordlave produktlagre, høyere tonnmil-etterspørsel drevet av mangel på diesel, høye raffinerimarginer og økende etterspørsel etter drivstoff, vil holde på utnyttelsen i markedet og støtte inntjeningen for resten av 2022,» heter det i rapporten.

Pr. 20. mai har Hafnia ifølge rapporten dekket 70 prosent av totale inntjeningsdager i andre kvartal i år til en snittrate på 27.193 dollar pr. dag.