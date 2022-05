I en oppdatering mandag kommer det frem at Sparebank 1 Markets oppjusterer Golden Ocean fra 130 til 140 kroner pr. aksje, samtidig gjentar meglerhuset hold-anbefalingen.

Ifølge meglerhuset kommer hevelsen først og fremst som et resultat av økte estimater etter at Golden Ocean la frem et nettoresultat på 125,3 millioner dollar, tilsvarende 0,63 dollar pr. aksje, for første kvartal i forrige uke.

Det John Fredriksen-kontrollerte tørrlastrederiet fikk et driftsresultat på 102 millioner dollar i første kvartal 2022, sammenlignet med Infront-konsensus på 87 millioner dollar. I tillegg har Golden Ocean betalt ut utbytte i fem kvartaler på rad og vil fortsette med det, og Clarksons Platou Securities' Frode Mørkedal tror utbetalingene i år kan bli 29 kroner.