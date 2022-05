American Shipping Company får klistrete på seg en kjøpsanbefaling og et kursmål på 45 kroner når Clarksons Platou Securities nå tar opp dekningen av det Kjell Inge Røkke-kontrollerte selskapet.

I en analyse fra tirsdag skriver meglerhuset de ser på American Shipping Company som en aksje med høy yield med oppsidepotensial på grunn av selskapets nye retning, skriver TDN Direkt.

«En yield-prising er passende på grunn av selskapets stabile kontantstrøm og dermed forutsigbare utbytte. Et yield-mål på 11 prosent er rimelig etter vår mening. Kontantstrømmen generert av tank-virksomheten bør være tilstrekkelig til å støtte det nåværende kvartalsutbyttet på 0,12 dollar pr aksje (potensielt 0,106 dollar pr aksje etter ny egenkapital). Vi argumenterer for at «Normand Maximus» kan øke årlig utbytte med 0,14 dollar pr aksje, som øker årlig utbytte til 0,57 dollar pr aksje,» skriver Clarkson i analysen.

Betalte ut utbytte

I slutten av forrige uke la American Shipping Company frem tallene for første kvartal, og de kunne vise til resultat før skatt på 11,5 millioner dollar i kvartalet, opp fra 4,7 millioner dollar i første kvartal i fjor.

Samtidig besluttet styre å betale ut et kvartalsutbytte på 0,12 dollar – 1,18 kroner – pr. aksje.

Fremover mener rederiet at de langsiktige fundamentale faktorene i Jones Act-tankmarkedet fortsatt er positive, og selskapet opplever videre at offshoretjenestemarkedet er i bedring og ser for tiden økt aktivitet.