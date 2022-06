Belships har inngått en avtale om overtagelse av et 2020-bygget ultramax-fartøy på 64.000 dødvekttonn.

Parallelt selger Oslo-rederiet det eldste skipet i flåten, «Belpareil», som er bygget i 2015. Det vil utløse en gevinst på cirka 10 millioner dollar i tredje kvartal.

God fortjeneste

– Vi overtar et to år gammelt skip. Det er finansiert på en måte som gjør at vi bruker lite kontanter. Det vil bidra til økt inntjening for selskapet med en gang, sier Belships-sjefen Lars Christian Skarsgård til Finansavisen.

Ultramaxen er finansiert gjennom en timecharter-leieavtale for en fast periode på fem år med opsjoner på forlengelse i ytterligere tre år.

Kontant breakeven-raten for fartøyet ved levering vil være cirka 11.600 dollar pr. dag, mens skipet er utleid for cirka 30.000 dollar dagen de første 10-12 månedene.

Belships betaler 6 millioner dollar før levering av fartøyet. Avtalen inneholder en opsjon, men ingen forpliktelse, til å kjøpe fartøyet ved utløpet av kontrakten betydelig under dagens markedsnivåer.

Selger til norsk selskap

«Belpareil» selges til et annet norsk selskap. Belships skal bistå med teknisk drift og Lighthouse Navigation vil leie skipet det første året.

– Skipet er bygget i 2015 og har god design slik at dette ikke handler om nødvendig modernisering av flåten vår. Men salget frigjør betydelig med kontanter slik at vi kan slå til på andre muligheter som dukker opp og hvor vi kan optimalisere finansieringen, sier Skarsgård.

– Markedet for ultramax-skip er fortsatt sterkt og holder seg mest stabilt av alle segmentene. Nybyggingspriser kryper oppover, og det samme gjør skipsverdier, sier han.

– Nå nærmer vi oss vanligvis høysesong for tørrlast og i år bør det kunne forventes økte jernmalmvolumer i andre halvår. Samtidig er det et stort spørsmålstegn ved korneksporten ut av Svartehavet.