Aksjesalg ga 25-dobling for Trøim

Tor Olav Trøim-dominerte Golar LNG fikk en justert EBITDA på 93,4 millioner dollar i fjerde kvartal 2021, mot en justert EBITDA på 41,9 millioner dollar i samme periode året før.

Selskapets driftsinntekter i kvartalet ble 246 millioner dollar, mot 79 millioner dollar i samme kvartal året før.

Driftsinntekter eks. aksjesalg endte på 35 millioner dollar mot 26,2 millioner i fjor.

Bunnlinjen ble økt med 25-gangeren takket være aksjesalg i New Fortress Energy (NFE). I fjerde kvartal endte bunnlinjen på 24,5 millioner dollar, mens den i første kvartal i år kom inn på 619,2 millioner dollar. 210,6 av disse stammer fra NFE-salget.

Uten salget endte bunnlinjen på rundt 400 millioner dollar i pluss, inkludert urealisert gevinst på egne aksjer på 344 millioner dollar. Aksjen har nemlig nær doblet seg på USA-børsen hittil i år.

Trøim eier 4,9 prosent av aksjene i selskapet, like over BlackRock, men under storeierne Orbis og Cobas som hver eier rundt 10 prosent, og Rubric som eier rundt 7 prosent.