Hamstrer enda flere aksjer i Euronav

Rederfamilien Saverys vant ikke frem med sitt forslag til styresammensetning på Euronavs generalforsamling i Antwerpen i Belgia. Men det betyr ikke at kampen om kontrollen i selskapet og den planlagte sammenslåingen med John Fredriksens Frontline er over.

Tidligere denne uken flagget Saverys og CMB - Compagnie Maritime Belge - en eierandel på 19,6 prosent i Euronav. Men her vil ikke John Fredriksen vil ikke være noe dårligere:

Frontline har blitt enig om å kjøpe vel 5,95 millioner aksjer i Euronav, tilsvarende 2,95 prosent av utestående aksjer. Det er de første aksjene Frontline eier i rederiet.

Aksjekjøpet ble gjort i private forhandlinger med «visse aksjonærer» i Euronav. I bytte får aksjonærene aksjer i Frontline, til et bytteforhold på 1,4 Frontline-aksjer pr. Euronav-aksje.

Jobber med avtalestruktur

John Fredriksen eier vel 12 prosent i Euronav gjennom sine private selskaper. Inkluderer man Frontlines eierandel, vil eierandelen være i underkant av 15 prosent.

Det var 7. april i år at det ble kjent at Frontline og Euronav planlegger en sammenslåing av de to tankselskapene.

Frontline og Euronav jobber nå med å finne en passende avtalestruktur og sluttføre due diligence-prosessen.

«Dette kan inkludere et frivillig byttetilbud av Frontline for Euronav-aksjer som et første steg, og Frontline vil deretter vurdere å sette minsteaksept så lavt som 50,1 prosent, inkludert aksjer allerede eid av Frontline,» heter det.

Frontline skriver ellers at de to selskapene har identifisert betydelige drift- og adminstrasjon-synergier, og mange av disse kan adresseres parallelt med stegene mot en full sammenslåing.