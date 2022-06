Denne gangen kvitter rederisjef Herbjørn Hansson seg med det siste av de opprinnelig fire 2002-bygde suezmax-tankerne i flåten, 160.000-tonneren «Nordic Moon».

Prisen oppgis til cirka 16 millioner dollar, som gjøres opp ved levering av skipet i løpet av inneværende måned.

Siden oktober i fjor har New York-noterte Nordic American Tankers solgt fem suezmax-tankere av eldre dato. Foruten «Nordic Moon» gjelder det «Nordic Passat», «Nordic Sirius», «Nordic Mistral» og «Nordic Grace».

Nedskrev nær 500 mill.

Rederiet varslet i slutten av april at det hadde besluttet å nedskrive skip bygget i 2002 og 2003 med 51,9 millioner dollar, tilsvarende 494 millioner kroner.

Denne summen er kostnadsført i fjorårsregnskapet i tillegg til en tidligere nedskrivning på 8,4 millioner dollar.

Flåtelisten teller etter det siste salget 20 skip medregnet et nybygg som leveres om kort tid. Hansson har tidligere gjort det klart er at målet er at NAT skal øke til rundt 30 skip.

Av dagens flåte ligger eierskapet i fem av fartøyene i investeringsselskapet Ocean Yield.

Etter at Russland startet sitt væpnede angrep på Ukraina i vinter steg NAT-aksjen kraftig på New York Stock Exchange. Senere har den falt tilbake og sluttet onsdag på 2,18 dollar, som gir rederiet en markedsverdi på 440 millioner dollar.