Rederfamilien Saverys vant ikke frem med sine forslag til styresammensetning på Euronavs generalforsamling i den belgiske havnebyen Antwerpen i mai, men det betyr ikke at kampen om kontrollen i rederiet er over.

Frontline har nå kommet til enighet om å kjøpe vel 7,7 millioner aksjer i Euronav, tilsvarende 3,82 prosent av aksjekapitalen.

Aksjekjøpet ble gjort i private forhandlinger med «visse aksjonærer» i Euronav. I bytte får aksjonærene aksjer i Frontline, til et bytteforhold på 1,395 Frontline-aksjer pr. Euronav-aksje.

Øker kontrollen

Frontline har gjort samme øvelse tidligere. På tampen av mai ble det kjent at Frontline kjøpte 5,95 millioner aksjer i Euronav, tilsvarende 2,95 prosent av aksjene. Da var bytteforholdet 1,4 Frontline-aksje pr. Euronav-aksje.

Med fredagens aksjekjøp sitter Frontline på 6,77 prosent av aksjekapitalen. John Fredriksen eier i tillegg vel 12 prosent i Euronav gjennom sine private selskaper.

Den rivaliserende Saverys-familien, som iherdig forsøker å stanse fusjonen mellom de to gigantene, flagget på sin side en eierandel på 19,6 prosent i mai.

I forbindelse med Frontlines første aksjekjøp i Euronav, opplyste selskapet at det jobber med å finne en passende avtalestruktur og sluttføre due diligence-prosessen.

«Dette kan inkludere et frivillig byttetilbud av Frontline for Euronav-aksjer som et første steg, og Frontline vil deretter vurdere å sette minsteaksept så lavt som 50,1 prosent, inkludert aksjer allerede eid av Frontline,» skrev rederiet.

Konflikt

Saverys-familien har i lang tid kritisert fusjonsplanen mellom Euronav og Frontline i skarpe ordelag og varslet at de skal gjøre alt de kan for å hindre at det inngås en slik avtale.

Rederfamilien ønsker heller at Euronav slår seg sammen med CMB Tech – et såkalt cleantech-selskap som designer skip som går på hydrogen og ammoniakk, i tillegg til å bygge distribusjonsanlegg for drivstoff med lavt karbonavtrykk.

Fredriksens nære medarbeider Gunnar W. Eliassen har tidligere sagt at Fredriksen gir sin fulle støtte til fusjonsavtalen som er fremforhandlet, og mener at den er en meget god løsning for begge selskapene og for aksjonærene både i Euronav og Frontline.