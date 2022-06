Standard Supply lanserer et aksjetilbud til aksjonærene i Northern Supply for å kjøpe aksjer i selskapet, med en ambisjon om å øke Standard Supplys eierskap i Northern Supply til inntil 51 prosent. Det fremgår av en melding mandag.



Selskapet tilbyr to alternative oppgjørsformer for Northern Supply-aksjene. Et kontanttilbud på 280,90 kroner pr aksje i Northern Supply og et tilbud med oppgjør i aksjer i Standard Supply til kurs 62,95 kroner pr aksje, eller en kombinasjon av begge alternativer.



Tilbudet gjelder fra og med i dag, 13. juni 2022, og vil utløpe klokken 16.00 den 15. juni.