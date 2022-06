Etter å ha levert et rekordhøyt resultat etter skatt på 81 millioner dollar – snaut 700 millioner kroner – for helåret i fjor, fortsetter de gode tidene for Western Bulk Chartering.

Nå venter tørrlastrederiet et resultat etter skatt på mellom 37 og 40 millioner dollar i første halvår. Ifølge rederiet vil det være deres beste resultat i perioden noensinne.

«Det har vært en eksepsjonelt god start på året, og selskapet har dratt nytte av strategiske initiativer og den smidige tilnærmingen til markedsvolatilitet,» skriver Western Bulk.

Tirsdag formiddag stiger Western Bulk-aksjen 6,7 prosent, etter å ha ramlet ned 4,3 prosent på en blodrød Oslo Børs mandag. Hittil i år er aksjen ned 0,5 prosent, men hensyntatt utbytter er totalavkastningen på 47,3 prosent.

Volatilt marked

Det er ikke lenge siden Western Bulk måtte ut med et positivt resultatvarsel. På tampen av mars opplyste selskapet at det ventet et rekordhøyt resultat på 18–20 millioner dollar i første kvartal.

«De gode resultatene fra i fjor har fortsatt inn i år. Et høyt marked og et volatilt marked er bra for oss, så det er bra at dette har fortsatt inn i år, » sa adm. direktør Hans Aasnæs til Finansavisen.

Markedssvingningene er positive for Western Bulk ettersom selskapet kan posisjonere seg for å dra fordel av muligheter både ved rateoppgang og ratefall.

Men etter rekordresultater i fjor og i første halvår i år, venter imidlertid Western Bulk noe lavere resultater i andre halvår – til tross for at markedet historisk har vært sterkere i andre halvdel av året.