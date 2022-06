– Jeg vil ikke komme med et konkret tall, men det er nok tilfeller til at vi anerkjenner at vi har et problem, sier flåtesjef Palle Laursen til DR.



Innrømmelsen kommer etter flere offentlige trakasseringssaker.

I februar måtte fem ansatte gå etter anklager om voldtekt av en 19-årig kadett. Flåtesjefen bekrefter at det i kjølevannet av dette har kommet flere saker som etterforskes.

Selskapet er nå i gang med å intervjue sine drøyt 350 kvinnelige ansatte.

– Vi må bare erkjenne at det vi tidligere har gjort på dette området har vært utilstrekkelig. Derfor setter vi nå inn målrettede tiltak som skal skape en kultur forandring på skipene våre, sier Laursen til DR.



Blant tiltakene som innføres er det kursing for å redusere krenkende atferd, og hotlines ombord på rederiets skip. Selskapet understreker at det er en topp-prioritet å få løst problemene så raskt som mulig.