I januar skrev Finansavisen at John Fredriksen hadde hentet sin tidligere shippingsjef Jens Martin Jensen tilbake til familiens private administrasjonsselskap Seatankers Management.

Planen var at han skulle begynne 1. mars og skulle ha en sentral rolle i oppfølgningen av shippingvirksomheten i gruppen.

Den omfatter flere store børsnoterte selskaper som Frontline, Golden Ocean Group, Avance Gas Holdings, Flex LNG og SFL Corp, pluss en betydelig flåte som Fredriksen eier privat.

Men ifølge TradeWinds er Jensen allerede ute av Seatankers og tilbake i sin tidligere jobb som sjef for greske Athenian Groups organisasjon i London.

Ikke som planlagt

Overfor shippingavisen bekrefter Jensen at han sluttet hos Fredriksen for to uker siden, ved utgangen av mai.

Han sier at det ikke ligger noen dramatikk bak det hastige jobbskiftet, men indikerer at jobben hos Fredriksen ikke ble helt som planlagt.

I vinter og våres ble han innvalgt i styrene i Frontline, Golden Ocean Group og Avance Gas. Ifølge Jensen fortsetter han i disse vervene og sier seg godt fornøyd med det.

Forrige gang han sluttet i Fredriksen-gruppen, i desember 2015, hadde han tilbragt 11 år i forskjellige stillinger i systemet.

Han avviste den gangen at det hadde vært noen uenighet mellom ham og Fredriksen om strategien for tank- og den øvrige shippingsatsingen i gruppen.

«Det har vært en fantastisk reise med John Fredriksen, til tider nesten eventyrlig», sa Jensen til Dagens Næringsliv i desember 2015.

Singapore, London og Oslo

Etter først å ha arbeidet ved Frontlines kontor i Singapore overtok han i 2008 jobben som adm. direktør i driftsselskapet Frontline Management i Oslo. Seks år senere, høsten 2014, ble han erstattet av Robert Hvide Macleod.

Deretter fulgte Jensen opp Fredriksens shippinginvesteringer fra gruppens hovedkvarter i Sloane Square i London med hovedvekten på kjøp og salg av skip, nybygg og maritime prosjekter.