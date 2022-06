Toppsjef Rolf Habben Jansen advarer mot overkapasitet og spår lavere rater i tiden fremover.

– Det har vært en nedadgående trend i spotratene siden årsskiftet, dette tror jeg vil fortsette, sier han ifølge Tradewinds.



Det har de siste to årene vært relativt lite fokus på overkapasitet i et containermarkedet preget av enorm inntjening under pandemien. Men med en ordrebok tilsvarende 25 prosent av den globale flåten er det igjen blitt et tema på agendaen.

Ifølge Alphaliner er de nåværende skipsbestillingene større enn summen av den kombinerte flåten til Cosco, Hapag-Lloyd og Evergreen. Som henholdsvis er verdens fjerde, femte og sjette største container-rederier.

Dette på tross av at prisene på nybygg er opp 30-35 prosent siden slutten av 2020 som følge av høyere stål og energipriser, og færre ledige plasser hos verftene.

– Vi kommer til å se effekten på markedet det neste halvåret. Etter hvert som vi nå begynner å se nye skip etter sommeren vil det fortsette slik de neste 24 månedene, sier Jansen, og beskriver ordreboken som «svært signifikant».

Med nedkjøling i verdensøkonomien forventer Hapag-Lloyd at ratene vil falle tilbake til nivåene fra 2018 og 2019.

–Når du ser på verdensøkonomien, så er det begynnende tegn på at det begynner å kjøle seg ned. Det er ikke annet en logisk at det skal slå inn på container-frakten.

– Men hvor raskt dette vil skje gjenstår å se, sier Jansen.