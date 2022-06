AS Torinitamar, som er nært knyttet til Belships-sjef Lars Christian Skarsgård, har kjøpt 100.000 aksjer i Belships for 20 kroner stykket, tilsvarende to millioner kroner. Etter denne transaksjonen har Skarsgård 19.900 aksjer på eget navn, 700.000 aksjer gjennom AS Torinitamar og fem millioner opsjoner i Belships.

Tidligere på dagen kom meldingen om at Kontrari AS, nærstående til styremedlem og storaksjonær Frode Teigen, har kjøpt 500.000 Belships-aksjer, også disse for 20 kroner stykket, tilsvarende ti millioner kroner. Etter denne transaksjonen eier Teigen, gjennom selskapene Kontrari AS og Kontrazi AS, totalt 136 millioner aksjer i selskapet, hvilket tilsvarer en eierandel på 53,73 prosent.

Torsdag sluttet aksjen på 20,20 kroner etter et kursfall på 8,8 prosent. Det gir selskapet en markedsverdi på 5,1 milliarder kroner.