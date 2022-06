Ser pen oppside i Fredriksen-aksje

Til tross for at kursmålet på 162 kroner per aksje holdes uendret, oppgraderer Kepler Cheuvreux Golden Ocean Group fra hold til kjøp, melder TDN. Kursmålet tilsvarer en kursøkning på om lag 26 prosent fra dagens kurs.

Dette fremgår av en oppdatering mandag formiddag.

«Vi oppgraderer etter at aksjen har falt tilbake siden vår nedgradering sist, vi trodde det var på tide å ta en pause fordi aksjen da hadde steget raskt. Vi ser ingen grunn til å endre vår verdsettelse eller våre estimater på nåværende tidspunkt», skriver meglerhuset til TDN.

Forventer gode resultater

Videre skriver Kepler at de forventer at transportmarkedet for tørrlast vil levere gode resultater, blant annet på bakgrunn av begrenset flåtevekst.

Meglerhuset skriver også at de tror endringer i handelsruter som følge av krigen i Ukraina vil øke etterspørselen etter tørrlast, og at dette kan kompensere for en eventuell svakere generell økonomisk vekst.

«EUs tørst etter flytende naturgass kan øke etterspørselen etter kull i Asia og andre steder. Markedsbalansen vil dra nytte av en svært begrenset vekst av eksisterende flåte», avslutter meglerhuset.