Russer-tvist løst for norsk cruiseselskap

Havila Kystruten har nå fått medhold fra Hordaland tingrett, etter at selskapet i forrige uke tok rettslige skritt for å bli formelle eiere av skipet, kommer det frem i en børsmelding.

«Havila Kystruten er for en periode på inntil 2 år gitt rett til tvangsbruk av Havila Capella for å oppfylle kontraktene med Samferdselsdepartementet», skrives det i meldingen.

Skipet har vært ute av drift siden 12. april etter at forsikringsselskapene terminerte skipets forsikringer. Årsaken er at skipet leases av et selskap som eies av det russiske selskapet GTLK.

GTLK ble 8. april ført opp på EUs liste over sanksjonerte selskaper som følge av Russlands krigføring mot Ukraina. Havila får dermed ikke ansvarsforsikret Havila Capella så lenge skipet er eid av et russisk selskap.