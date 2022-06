Kampen om kontrollen i Euronav er ikke over. Det belgiske rederiet melder nå at det har mottatt en melding om at Famatown Finance nå sitter på 17,22 prosent av aksjekapitalen i Euronav.

Famatown, som er et av John Fredriksens private selskaper, har dermed krysset flaggegrensen på 15 prosent.



Ifølge meldingen eier Fredriksen-dominerte Frontline nå 13,7 millioner Euronav-aksjer, tilsvarende en eierandel på 6,21 prosent, mens Famatown sitter på 24,2 millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 11,01 prosent.

Konflikt

Saverys-familien har i lang tid kritisert fusjonsplanen mellom Euronav og Frontline og varslet at de vil gjøre alt de kan for å hindre en sammenslåing av de to tankrederiene.

Den belgiske rederfamilien har en eierandel på 19,6 prosent i Euronav.

Saverys og deres selskap CMB vant ikke frem med sine forslag til styresammensetning på det belgiske rederiets generalforsamling i mai.

CMB ønsker at Euronav slår seg sammen med CMB Tech – et såkalt cleantech-selskap som designer skip som går på hydrogen og ammoniakk, i tillegg til å bygge distribusjonsanlegg for drivstoff med lavt karbonavtrykk.