Flex LNG øker ordrereserven med 7,5 milliarder

Flex LNG har inngått nye time charter-kontrakter for «Flex Rainbow», «Flex Enterprise» og «Flex Amber», opplyses det i en børsmelding.

For «Flex Enterprise» og «Flex Amber» er oppstart for kontraktene i tredje kvartal i år, med en varighet på syv år. Kontrakten for «Flex Rainbow» vil starte som en direkte forlengelse av eksisterende time charter, som utløper i januar 2023. Denne har en varighet på ti år.

– Vi er glade for å kunngjøre at vi har avtalt tre time charters for «Flex Rainbow», «Flex Enterprise» og «Flex Amber». Til sammen gir dette rundt 750 millioner dollar med fast ordrereserve, noe som gjenspeiler det sterke markedet, sier Flex LNG-sjef Øystein Kalleklev.