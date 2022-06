Hunter Group-datter Hunter Tankers selger nå hele flåten, opplyses det i en børsmelding.

«Hunter Disen» and «Hunter Frigg» blir solgt for 96 millioner dollar hver, mens «Hunter Freya» og «Hunter Idun» selges for 95,5 millioner hver.

Totalt er dermed prislappen på 383 millioner dollar, tilsvarende 3,8 milliarder kroner.

I slutten av mai priset verdivurderingstjenesten VesselsValue hele flåten til 376 millioner dollar, tilsvarende 94 millioner dollar for hvert av de fire skipene.

De nye eierne vil overta skipene når dagens kontrakter er fullført. Ifølge førstekvartalsrapporten, som ble lagt frem for en måned siden, var det for «Hunter Idun», «Hunter Frigg» og «Hunter Disen» inngått tre indekstilknyttede kontrakter med en varighet på tolv måneder.

Rykter

Rykter om et salg av Hunter-flåten har allerede svirret en god stund.

– Vi kommenterer aldri på rykter. Det jeg kan si, er at vi merker en kraftig økning i interessen for skipene våre, sa Hunter-sjef Erik A. S. Frydendal til Finansavisen i slutten av mai.

Tankrederiet har fra før solgt tre av totalt syv skip i flåten.