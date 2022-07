Belships har nylig inngått en avtale om kjøp av to Ultramax-bulkskip bygget ved et japansk verft i 2015 og 2017.

Belships vil betale totalt 15,5 millioner dollar som forskuddsbetaling ved levering av fartøyene.

Dette tilsvarer rundt 150 millioner kroner etter dagens kurs.

Levering av fartøyene forventes innen juli 2022.

Skipene er i dag finansiert gjennom timecharter-leieavtaler med kjøpsopsjoner betydelig under dagens markedsnivå. Belships har til hensikt å erklære kjøpsopsjoner for begge skip i løpet av de neste månedene og refinansiere skipene under tilgjengelig bankfinansiering som forventes å dekke beløpene for kjøpsopsjonene. Avtalene er betinget av visse trinn som skal gjennomføres av de involverte partene.

«Disse avtalene er umiddelbart aktive for Belships' aksjonærer og viser vår evne til å hente transaksjoner med kort ledetid og effektiv bruk av kapital. Vi forventer at oppkjøpene vil bidra til vår inntjeningsevne og evne til å betale utbytte, som er hovedmålet», sier konsernsjef i Belships, Lars Christian Skarsgård.