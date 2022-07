ABG hever Stolt-Nielsen-kursmål

Meglerhuset skriver at deres indeks for kjemikalietankere er opp 48 prosent på kvartalsbasis, og gjør på bakgrunn av det betydelige endringer i estimatet for tredje kvartal, ifølge en oppdatering onsdag. I tillegg er en svekkelse av kronekursen på 10 prosent mot amerikanske dollar siden forrige oppdatering en viktig driver for kursmålshevingen.

TDN Direkt