Høyeste resultat siden 2007 for børsvinner

Etter flere tøffe år med lave rater og dårlig avkastning leverte Stolt-Nielsen i dag et historisk sterkt andrekvartal.

Fra en omsetning på 689 millioner dollar fikk selskapet et resultat etter skatt på 58,6 millioner dollar i kvartalet. For tilsvarende kvartal i fjor var omsetningen og resultatet på henholdsvis 606 millioner dollar og 52,3 millioner dollar.

Det er selskapets beste kvartalsresultatet siden 2007, kommer det frem i meldingen.

Stolt Tankers står for den største resultatøkningen og leverte et driftsresultat på 40,8 millioner dollar, opp fra 25 millioner dollar i fjor. Selskapet tror den gode utvikling vil fortsette, drevet av høyere etterspørsel og stadig mindre ordrebok på nybygg.

– Jeg forventer den positive utviklingen til å fortsette gjennom dette året. Stolt Tankers burde fortsette å se høyere rater, som også burde vokse raskere enn drivstoffkostnadene, skriver Konserndirektør Niels G. Stolt-Nielsen i børsmeldingen.

Til tross for de gode ratene skal det fortsatt ikke være nok til å tiltrekke seg langsiktige investeringer i nye skip, ifølge Stolt-Nielsen.

Blant de andre segmentene leverte også Stolthaven Terminals og Stolt Tank Containers høyere resultater, mens Stolt Sea Farm og Stolt-Nielsen Gas leverte lavere resultater sammenlignet med fjorårets andre kvartal.

– Stolt Tank Containers kan se et moderat fall i etterspørselen som følge av høye transportkostnader drevet av flaksehalsene i forsyningskjedene, men vi tror fortsatt vi vil nyte godt av gode marginer.

For Stolthaven Terminals vil høy utnyttelsesgrad ha positivt utslag på marginene for resten av året.

Og for Stolt Sea Farm medfører sommermånedene ofte høyere etterspørsel etter kvalitetssjømat, skriver Konserndirektør Niels G. Stolt-Nielsen i børsmeldingen.

Konservativ tilnærming

– Selv om vi endelig nå ser bedre avkastning på investeringene våre, så kan vi ikke ignorere alle utfordringene som ligger foran oss», skriver Stolt-Nielsen.

Med høyere inflasjon og renteutsikter er det stor frykt i markedet for en resesjon. Selskapet følger situasjonen nøye og er forsiktige med å gjøre nye investeringer. Selskapets fokus er nå rettet mot å redusere gjelden, og vil fortsette å foretrekke faste renter for å beskytte kontantstrømmen, kommer det frem i børsmeldingen.