MPCC bestiller to karbonnøytrale skip

MPCC bestiller to karbonnøytrale 1.300 TEU-nybygg for levering i andre halvdel av 2024 i samarbeid med Elkem og North Sea Container Line.

Det fremgår av meldinger mandag.

Skipene kommer med 15-års timecharter til North Sea Container Line AS (NCL), støttet av CoA-kontrakter fra forskjellige parter, inkludert en 15-årig CoA-kontrakt med Elkem ASA.

Kontraktsprisen på 39 millioner dollar pr fartøy dekkes av de kontraherte kontantstrømmene fra det 15-årige timecharteret med North Sea Container Line til en startrate på rundt 16.300 euro pr. dag, før inflasjonsjusteringsmekanismer.

«Transaksjonen vil gi inntjeningsvisibilitet inn i 2040 som støtter MPCCs distribusjonspolitikk, uten negativ innvirkning på forventede distribusjoner i 2022/2023», skriver MPCC i meldingen.

Prosjektet er tildelt 13,7 millioner kroner av Enova og 60 millioner kroner av NOx.

Fartøyene vil være eid av MPCC med en andel på 90,1 prosent og Topeka MPC Maritime AS med en eierandel på 9,9 prosent i et joint-venture mellom Topeka Holding AS (eid av Wilhelmsen Group) og MPC Capital AG.

Elkem er en av eierne i NCL med en eierandel på 40 prosent.

TDN Direkt