Shippingrakett får kontrakt på en halv milliard

Shippingrakett Gram Car Carriers har signert femårskontrakt med Zim Integrated Shipping Services for MV Viking Sea – et mellomstort lasteskip for bilfrakt.

Kontrakten varer til fjerde kvartal 2027 og har en gjennomsnittsrate på 30.600 dollar pr. dag. Det gir en totalsum på kontrakten på 55,8 millioner dollar – 550 millioner kroner.

Selskapet har henholdsvis 3, 45 og 70 prosent av inntektsdagene åpne for de kommende tre årene, etter denne kontrakten.