Innsider kjøper i shippingselskap

Selskapet Ferrostaal GmbH, nærstående til et av styremedlemmene i selskapet, har kjøpt 438.946 aksjer i shippingselskapet MPC Container Ships.

Kjøpet ble gjort til en snittkurs på 21,42 kroner, som gir en samlet verdi på nesten 9.5 millioner kroner.

Flere kjøp

Samme selskap har tidligere i denne uken kjøpt seg opp til betraktelige posisjoner i selskapet. Tirsdag 13. juli ble det kjent at selskapet kjøpte 763.264 aksjer i selskapet til en snittkurs også på 21,24 kroner per aksje. Dette gir en samlet verdi på over 16 millioner kroner.

Mandag kjøpte selskapet aksjer for litt over 11 millioner kroner.