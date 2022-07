ABG-analytiker: Sender Flex LNG videre opp

Analytiker i ABG Sundal Colliers, Petter Haugen, høyner kursmålet sitt på Flex LNG til 355 kroner fra tidligere 332 kroner. Kjøpsanbefalingen fastholdes, fremkommer det i en rapport fra meglerhuset.

ABGs nye kursmål er basert på meglerhusets 0,9 ganger fremtidig netto nåverdi (NAV), som tilsvarer ni prosent direkteavkastning, skriver analytikeren.

Legger seg høyt

Av de store norske meglerhusene ligger ABG sammen med Pareto Securities klart øverst i sine kursmål på 355 kroner.

DNB Markets og SEB Bank er to av meglerhusene som legger seg et stykke under på henholdsvis 282 og 280 kroner. Arctic Securites og Fernley Securities har satt sine kursmål helt ned på 245 og 265. Likevel bør det merkes at Arctic og Fernley ikke har kommet med nye analyser på aksjen siden mai.

Stort utbyttepotensiale

Flex LNG har steget med i overkant av 460 prosent på Oslo Børs i løpet av de seneste to årene.

– Flex har i løpet av de siste 15 månedene gått fra å være et spekulativt asset play med 13 åpne båter til i dag å være et selskap med 13 skip på lange og attraktive kontrakter og høyt et utbyttenivå. Flex har sånn sett blitt en aksje for de som ønsker å sove godt om natta i stedet for å bite negler. Om investorene liker dette får de bestemme med kjøps -og salgsknappen, uttalte Flex-sjef Øystein Kallekleiv for to uker siden.

Flex LNG betaler i dag ut 40 millioner dollar i kvartalsmessig utbytte, og ifølge Kalleklev er det i hvert fall ingen planer om å redusere dette nivået.