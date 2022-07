Flere meglerhus oppjusterer CoolCo

ABG Sundal Colliers Petter Haugen oppjusterer sitt kursmål på gassfraktrederiet Cool Company til 179 kroner fra 154 kroner pr aksje og gjentar egen kjøpsanbefaling, ifølge en rapport mandag kveld.



Ifølge meglerhuset bør svakheten i spotratene de siste ukene ha minimal innvirkning på Cool Company gitt selskapets omfattende kontraktsdekning for dette året. Kursmålet oppjusteres som følge av en sterkere dollarkurs, skriver analytikeren.



Meglerhuset estimerer en P/NAV på 0,77 ganger og anser Cool Company som den mest attraktive eksponeringen for det de tror vil være et veldig interessant LNG-fraktmarkedet i årene som kommer.

Flere som høyner

Analytiker i DNB Markets, Jørgen Lian, høyner også sitt kursmål på Cool Company til 116 kroner pr aksje, fra tidligere 107 kroner, og gjentar en kjøpsanbefaling.



Meglerhuset er fortsatt positive til de underliggende sektorutsiktene, støttet av forhøyede arbitrasjemuligheter på vei inn i 2023, men forventer litt motvind på kort sikt fra Freeport LNG-eksportavbruddet.



«Vi anser ikke disse endringene som vesentlige, og vi gjentar vår kjøpsanbefaling», skriver meglerhuset.



Analytikerne anbefaler kjøp

Av de større norske meglerhusene har nå fem av seks en kjøpsanbefaling på aksjen. Kursmålene varier fra mellom 100 kroner til 179 kroner, der Arctic Securities ligger lavest mens ABG ligger øverst i sitt kursmål.

Om man ser på gjennomsnittskursmålet til alle meglerhusene ligger det på 129,5 kroner.