Shippinginvesteringsselskapet ADS Maritime Holding vil gjennomføre en fullt garantert rettet emisjon, som vil dra inn et bruttoproveny på 100 millioner kroner.

Tegningskursen er satt til 2,10 kroner, en premie på drøyt to prosent fra sluttkursen onsdag. Torsdag formiddag handles ADS-aksjen opp 2,4 prosent til 2,11 kroner på lavt volum.

Nettoprovenyet fra emisjonen vil bli brukt på shippinginvesteringer og generelle selskapsformål. Tegningsperioden starter torsdag klokken 09.00 og avsluttes fredag klokken 16.30.

B T Larsen & Co. – et selskap som eier 28,2 prosent av ADS Maritime Holding og som kontrolleres av styreleder Bjørn Tore Larsen – har garantert for emisjonen mot en provisjon på 1,5 prosent av forpliktelsene.

Skal kjøpe skip

Selskapet er i forhandlinger om kjøp av en eierandel på 20 prosent i tre kinesiskbygde aframax-skip, hvor ADS vil beholde rollen som kommersiell manager. Alderen på skipene oppgis til rundt 13–14 år.

Deretter er planen å slutte ut skipene for en periode på opptil tre år til tredjepartsbefraktere.

«Selskapet er for øyeblikket ikke i en posisjon til å fastsette når man vil nå en konklusjon i forhandlingene, endelig pris eller charter-rater. Det forhandles i god tro, men en fullførelse kan ikke garanteres», heter det.

ADS har i tillegg signert en intensjonsavtale i forbindelse med byggingen av to LNG-skip. Hensikten er å tilby management-tjenester til eieren av gasskipene, en stor finansiell investor. Etter hvert som prosjektet utvikler seg, vil eieren av skipene gi ADS en opsjon som gir muligheten til å kjøpe en minoritetsandel i datterselskapene som eier skipene.