Meglerhuset Arctic Securities hever kursmålet for Flex LNG til 278 kroner fra tidligere 265 kroner og gjentar en hold-anbefaling på aksjen, rapporterer de om tirsdag.



Arctic-analytiker Kristoffer Skeie hever estimatene på bakgrunn av nylige kontrakter, som gjør selskapet bedre posisjonert for en eventuell nedgang i spotmarkedet.

Selskapet prises til rundt det samme av konkurrentene DNB Markets og SEB Bank, til henholdsvis 282 og 280 kroner pr. aksje. Begge selskapene har i likhet med Arctic en hold-anbefaling på aksjen. Fearnley Securities ligger imidlertid et godt stykke over på 355 kroner pr. aksjen.

Fearnley høynet kursen fra tidligere 245 kroner, og gjentok en kjøpsanbefaling fredag etter et bytte av analytikerdekningen for selskapet.

Flex LNG Skipseiende selskap med en flåte på 13 moderne LNG-skip. Snittalderen på skipene i flåten er på rundt tre år.

Flex LNG har hovedkontor på Bermuda og John Fredriksen, gjennom Geveran Trading, er selskapet største aksjonær med en eierandel på 45,6 prosent.

Selskapets adm. direktør er Øystein Kalleklev.

Bra med utbytte

Det John Fredriksen-dominerte selskapet er opp over 175 prosent på et år.

– Flex har i løpet av de siste 15 månedene gått fra å være et spekulativt asset play med 13 åpne båter til i dag å være et selskap med 13 skip på lange og attraktive kontrakter og høyt et utbyttenivå. Flex har sånn sett blitt en aksje for de som ønsker å sove godt om natta i stedet for å bite negler. Om investorene liker dette får de bestemme med kjøps -og salgsknappen, har Flex-sjef Øystein Kallekleiv tidligere uttalt til Finansavisen.

Flex LNG betaler i dag ut 40 millioner dollar i kvartalsmessig utbytte, og ifølge Kalleklev er det i hvert fall ingen planer om å redusere dette nivået.