Innsider selger aksjer til broren sin

I en børsmelding fredag fremgår det at Ioannis Alafouzos, styreleder i Okeanis Eco Tankers, har solgt 85.000 aksjer i selskapet til en gjennomsnittskurs på 123,2 kroner per aksje. Samlet tilsvarer dette en verdi på cirka 10,5 millioner kroner.

Aksjene ble solgt til selskapet Glafki Marine, et selskap som kontrolleres av Alafouzos selv. Samtidig selger Flafki Marine over 6,6 millioner aksjer til selskapet Hospitality Assets, et selskap som kontrolleres av Alafouzos sin bror.