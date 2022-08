Stålbull på tankmarkedet

DNB Markets ser betydelig oppsidepotensial i flere tankaksjer, og mener vendepunktet i sektoren ser ut til å nærme seg. I en analyse søndag oppgraderes flere aksjer i sektoren til kjøp.

Den impliserte verdien av en VLCC i Frontline eller DHT i første halvår av 2022 hadde den største rabatten mot nybyggpriser siden 2018, skriver meglerhuset, som indikerer latent oppside når ratene henter seg inn og verdsettelsen er støttet av positiv inntjening.

Meglerhuset peker videre på det lave forholdet mellom ordreboken av nye skip sammenlignet med dagens flåte, som er på 5,1 prosent for råoljetankskip og 4,7 prosent for produkttankskip, med en gjennomsnittlig flåtealder på henholdsvis 11,3 og 12,1 år. Samtidig venter DNB Markets en etterspørselsvekst for produkttankskip på 3,8 prosent årlig i perioden 2022-2025.

(TDN Direkt)