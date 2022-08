Overskuddet til himmels i «eksepsjonelt marked»

A.P. Møller-Mærsk offentliggjør regnskap og rapport for andre kvartal onsdag 3. august. Én dag i forveien har shippinggiganten imidlertid kommet med noen nøkkeltall for perioden, som ifølge rederiet er sterkere enn tidligere ventet.

MOT REKORDINNTJENING: A.P. Møller-Mærsk og toppsjef Søren Skou. Foto: Bloomberg

Inntektene oppgis til 21,7 milliarder dollar – drøyt 210 milliarder norske kroner.

Underliggende driftsresultat oppgis til 10,3 milliarder dollar før av- og nedskrivninger (Ebitda) og 8,9 milliarder dollar etter – som tilsvarer henholdsvis 100 og 86 milliarder kroner.

Mærsk forklarer de sterkere tallene med «den eksepsjonelle markedssituasjonen» innen Ocean-segmentet, der forstyrrelser i globale forsyningskjeder leder til høyere fraktrater for den danske kjempens containerskip.

Tallene overgår også Mærsk-resultatene fra første kvartal, da toppsjef Søren Skou meldte om rederiets «beste inntjeningskvartal noensinne».

2022-guiding til himmels

Med de høyere tallene for andre kvartal, estimerer A.P. Møller-Mærsk nå et underliggende Ebitda-resultat på rundt 37 milliarder dollar i hele 2022, en kraftig oppjustering fra rederigigantens tidligere estimat. I slutten av april høynet Mærsk årsestimatet fra 24 til 30 milliarder.

Underliggende driftsresultat estimeres nå å bli på 31 milliarder dollar – over 300 milliarder kroner. For bare drøyt tre måneder siden ble dette estimatet løftet fra 19 til 24 milliarder dollar.



Blant analytikere er det en gjennomsnittlig forventning om et driftsresultat på 28,4 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

I fjor oppnådde A.P. Møller-Mærsk et underliggende driftsoverskudd på 19,8 milliarder dollar, opp fra 4,2 milliarder året før.

Fri kontantstrøm for hele 2022 estimeres å bli på over 24 milliarder dollar, ifølge Mærsk. Tidligere forventning var over 19 milliarder.

Shippingkjempen justerer derimot ikke estimatet for investeringer (Capex) i 2022–23, som ligger på 9,0–10,0 milliarder dollar.

Mærsk-aksjen er opp rundt 1 prosent i København-handelen tirsdag, men er ned rundt 15 prosent hittil i år. Seneste 12 måneder er aksjen opp rundt 15 prosent.