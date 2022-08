Fredriksens belgiske rederi går fortsatt i minus

Det belgiske rederiet Euronav fikk inntekter på 148 millioner dollar i andre kvartal, opp fra 99 millioner samme kvartal i fjor, fremgår det av selskapets kvartalsrapport torsdag morgen.

Resultatet før skatt gikk opp fra -90,4 millioner dollar i andre kvartal i 2021 til -9,8 millioner dollar i år.

Så langt i tredje kvartal har 47 prosent av VLCCene blitt sluttet til en TCE-rate på 12.700 dollar pr. dag og 49 prosent av Suezmax-skipene til 23.900 dollar pr. dag.

Selskapet opprettholder sin uttalte plan om å dele ut 3 cent per aksje per kvartal den 9.september.

Fornyet flåten

I løpet av kvartalet, gjorde Euronav en rekke utskiftninger i flåten på 74 skip. Tre av de eldre Suezmax-skipene ble solgt, noe som drar gjennomsnittsalderen på Suezmax-flåten ned fra 11,4 til 10,7 år.

I tillegg solgte selskapet fire eldre VLCCer og erstattet de med to yngre eco-VLCCer. Dette gjør VLCC-flåten til en av de yngste i verden med en gjennomsnittsalder på 6,6 år, ifølge selskapet.

«De siste månedene har vist seg å være sentrale for Euronav. For det første har fraktmarkedene forbedret seg betydelig siden mars og fortsatte dette utvinning på motsesongbasis. For det andre har vi økt fremtidige faste inntektstrømmer til 2032 via FSO oppkjøpet», sier administerende direktør Hugo De Stoop.

Optimistiske til fraktmarked fremover

Frakt av råolje har blitt mindre effektiv ettersom Europa rekalibrerer oljeimporten fra Russland til olje fra Atlanterhavet og Midtøsten. Denne trenden vil ifølge Euronav fortsette og sannsynligvis øke etter hvert som flere land diversifiserer sine oljeleverandører. Som en konsekvens, må oljen reise lengre noe som er positivt for etterspørselen i fraktmarkedet.

Fusjonerer med Frontline

John Fredriksen dominerte Frontline og belgiske Euronav annonserte 11.juni at de har blitt enige om en fusjon. Det nye selskapet vil bære videre Frontline navnet og vil bli ledet av Euronav-sjef Hugo De Stoop som blir administrerende direktør. Fusjonen innebærer en aksjesammenslåing hvor hver Euronav-aksje blir til 1,45 Frontline aksjer.