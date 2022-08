Storbank selger seg ned under flaggegrensen

DNB har solgt 439.000 aksjer i Solstad Offshore, kommer det frem i en børsmelding torsdag. Etter transaksjonen har DNB drøye 7,3 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 9,52 prosent av selskapet.

Tidligere i dag ble det klart at Solstads PSV «Nordman Swan» ble tildelt en toårskontrakt for arbeid i Australia for et større energiselskap. Til tross for dette falt aksjen 8,6 prosent på Oslo Børs torsdag.