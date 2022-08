LNG-selskap økte resultatet med 40 prosent

Shippingselskapet GasLog fikk et driftsresultat på 166 millioner dollar i andre kvartal 2022, mot 119 millioner i samme kvartal året før, fremgår det av selskapets kvartalsrapport torsdag.

Selskapets omsetning var på 216 millioner dollar i kvartalet, mot 173 millioner dollar samme kvartal året før.

Styret har besluttet et utbytte på 0,15 dollar pr aksje for andre kvartal 2022.

Aksjen til selskapet, som er notert på New York børsen, steg 2,3 prosent i går, og omsettes nå for 5,24 dollar per aksje.

