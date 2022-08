LNG-rederiet har seilt på høye rater i spotmarkedet i år, men nå velger selskapet å låse inn fartøyet «WilForce» på en lengre kontrakt. Varigheten er på seks måneder med det som omtales som et stort oljeselskap.

Kontrakten er ventet å bidra med et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på rundt 17 millioner dollar, tilsvarende 164 millioner kroner etter dagens vekslingskurs.



Rederiet, som bare har de to 2013-bygde gassfraktskipene «WilForce» og «WilPride» i flåten, meldte tidligere i juni at sistnevnte skulle på en fast treårig periodekontrakt fra desember, med opsjoner på ytterligere to år. Inntil videre skal «WilPride» fortsette å operere i spotmarkedet.

Onsdag ettermiddag er aksjen opp 1,2 prosent til 5,88 kroner.

Gasseksplosjon

Ratene skipene tar seg betalt for å frakte flytende naturgass (LNG) har svinget kraftig hittil i år. Etter en svak start på året, skjøt ratene fart før de igjen svekket seg over sommeren.

Awilco LNG peker også på at aktiviteten og ratene for LNG-skip har svekket seg den siste tiden, og skylder på eksplosjonen på Freeport LNG-anlegget på østkysten av USA tidligere i juni. Nesten en femtedel av all amerikansk gasseksport til utlandet blir sendt gjennom anlegget.

Selv har Freeport LNG opplyst om at alle nødvendige reparasjoner og en tilbakevending til full drift ikke ventes før i slutten av året.

«Med begge skip i spotmarkedet i sommer, har disse uforutsette hendelsene ført til uventet ledetid for skipene våre, noe som vil påvirke resultatene i andre og tredje kvartal 2022», skriver rederiet.