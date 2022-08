Fem analytikere anbefaler kjøp – onsdag kommer tallene

Onsdag 17. august legger Wallenius Wilhelmsen frem sin kvartalsrapport. I den anledning har Infront hentet inn estimater for TDN Direkt blant fem analytikere. Samtlige analytikere anbefaler kjøp av aksjen, og gjennomsnittlig kursmål er på 95,8 kroner, varierende mellom 76 og 124 kroner.

Det er ventet at Wallenius Wilhelmsen vil presentere et justert EBITDA-resultat på 319 millioner dollar for andre kvartal 2022, opp fra 205 millioner dollar i andre kvartal 2021. Samtidig er det ventet at selskapet vil omsette for 1,24 milliarder dollar og få et resultat før skatt på 156 millioner dollar.

I et intervju med Finansavisen for halvannen uke siden uttalte analytiker Petter Haugen i ABG Sundal Collier at han så en oppside i Wallenius Wilhelmsen.

«Wallenius Wilhelmsen og Höegh Autoliners bør kunne fremforhandle bedre betalte kontrakter i et marked som i de neste 18 månedene vil ha svært begrenset flåtevekst og stigende etterspørsel», forklarte Haugen.

Torsdag omsettes aksjen for 69,60 kroner, opp 4,6 prosent, hvilket gir selskapet en markedsverdi på 29,5 milliarder kroner. Hittil i år har aksjen gitt en total avkastning på 40 prosent. I løpet av det siste året har avkastningen vært på 125 prosent.