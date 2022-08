Det greske tankrederiet dro inn inntekter på 49,9 millioner dollar i andre kvartal, litt opp fra 47,4 millioner dollar i samme periode året før. Time charter-inntektene utgjorde 36,0 millioner dollar i kvartalet, fra 34,5 millioner dollar året før.

Det ga et resultat etter skatt på 7,9 millioner dollar, mot et underskudd på 8,1 millioner dollar for ett år siden. Fjorårsresultatet var preget av nedskrivninger og tap på avhending av skip.

Oslo Børs-rederiet oppnådde snittrater for VLCC- og suezmax-flåten på henholdsvis 22.200 og 39.300 dollar pr. dag i løpet av kvartalet. Det er besluttet et utbytte på 0,3 dollar pr. aksje i andre kvartal.

Fredag ettermiddag klokken 13.30 er aksjen opp 6,2 prosent til 138,00 kroner. Rederiet prises nå til vel 4,5 milliarder kroner på børsen, etter å ha steget over 90 prosent på børsen i år.

Sterke suezmax-rater

Okeanis Eco Tankers drifter en moderne tankflåte på åtte VLCC-carriere og seks suezmax-skip, bygget i perioden 2016 til 2022. Hovedkontoret er i Piraeus i Hellas, men rederiet er notert i Oslo.

Inntjeningen har vært elendig i alle segmentene i tankmarkedet i nær to år, men aller dårligst har den vært for redere med VLCC-skip i flåten. Hittil i år har snittraten for nyere VLCC-skip i eco-klassen vært på 12.000 dollar dagen.

Okeanis Eco Tankers 2. kvartal (Mill. USD) 2. kv./22 2. kv./21 Driftsinntekter 49,9 47,4 Driftsresultat 14,7 −0,1 Resultat etter skatt 7,9 −8,1

Det svake markedet skyldes kollapsen i oljeetterspørselen i kjølvannet av pandemien, og oljemarkedet har siden slitt med å møte etterspørselen. Resesjonsfrykt og Kinas harde covid-strategi har heller ikke hjulpet.

Inntjeningen for de mindre skipsklassene i år har imidlertid vært god, noe Okeanis Eco Tankers har klart å fange. For tredje kvartal har rederiet dekket 70 prosent av tilgjengelige suezmax-dager til en snittrate på 60.400 dollar pr. dag. For VLCC-flåten er 60 prosent sluttet ut til en rate på 31.900 dollar dagen.